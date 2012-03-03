Tuncay Özilhan Beşiktaş başkanı mı oluyor?

T24 - Beşiktaş'ta yaklaşan genel kurul öncesi başkan adaylıkları netleşiyor; ancak kulübün tek adaylı bir seçime gitmesi yönünde de güçlü bir oluşum kendisini gösteriyor.

Beşiktaş'ın etkili isimlerinden Erol Kaynar, konuyla ilgili olarak Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu oldu ve çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kaynar, "Herkesin aklını başına toplaması gerekiyor. Mümkünse tek adaylı bir seçim yapılmalı. Zaten zamanımız yok. sayılı günler kaldı, seçime. Beşiktaş olarak kritik günler yaşıyoruz" dedi.



"Serdar Bilgili kesin olarak aday olmayacak"



Bu seçimlerin Beşiktaş için bir değişim fırsatı da olabileceğini belirten Kaynar, "Serdar Bilgili'yle birebir bir konuşma yaptık. Kendisi kesin bir dille ifade etti. Kesinlikle aday olmuyor. Ancak bizim bir değerlendirmemiz var. Hedefimiz şu: her tdürlü oluşuma destek vermek için maddi manevi olarak çalışacağız. Gerekirse dışıradan da destek veririz. Biliyorsunuz. Beşiktaş hepimizin ortak sevgisi. Kulübü ayağa kaldırmamız gerekir. Gruplar, koltuk kavgaları, benim adamım, senin adamın tartışması bitmeli.

Belki Beşiktaş için bir milat olabilir. Serdar Bilgili, başkan adayı olmuyor; ben de asla düşünmüyorum; ama olayların dışında değiliz. Serdar Adalı'ya başarılar diliyorum; ama benim gönlümde Tuncay Özilhan yatıyor. Kendisinden randevu talep ettim. Daha önce de böyle bir girişimimiz olmuştum. İkna etmemiz gerekir. Kendisi Beşiktaş için çok büyük bir kazançtır.

Önümüzdeki hafta kendisiyle görüşeceğiz. her türlü şartı zorlayacağız. Arkasında hiçbir koltuk menfaati gözetmeden bu oluşumu sağlamaya çalışacağız. Kenardan durup bu durumu seyretmek istemiyoruz. Bu konuda her türlü mesaiiyi yapacağız. Tuncay Özilhan ismi Beşiktaş'ı heyecanlandırıyor. Tuncay beyi Beşiktaş'a kazandırmamız gerekir. Olursa Beşiktaş için çok önemli bir başarı olur. "