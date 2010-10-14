-TUNCAY OCAK'A KADAR BEKLEYECEK ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Premier League ekiplerinden Stoke City'de forma giyen Tuncay Şanlı, ''Ocak ayına kadar takıma giremezsem kulüpten affımı isteyeceğim'' dedi. İngiltere'de yayımlanan Daily Mirror gazetesi, 2009 yazında Middlesbrough'dan Stoke City'ye transfer olan ancak burada fazla forma şansı bulamayan Tuncay'ın, mevcut durumunda bir değişiklik olmaması halinde farklı çözüm alternatiflerini gözden geçireceğini iddia etti. Tuncay'ın ocak ayına kadar Stoke City'de kalacağını ve takıma girmek için uğraş vereceğini yazan gazete, futbolcunun, ''Eğer bunu başaramazsam kulüpten affımı isteyeceğim. Kariyerimi ve Türkiye'yi düşünmek zorundayım'' diye konuştuğunu yazdı.