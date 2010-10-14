T24 LogoT24 Logo
Spor

TUNCAY OCAK'A KADAR BEKLEYECEK ANKARA (A.A)

14 Ekim 2010 17:23

-TUNCAY OCAK'A KADAR BEKLEYECEK ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Premier League ekiplerinden Stoke City'de forma giyen Tuncay Şanlı, ''Ocak ayına kadar takıma giremezsem kulüpten affımı isteyeceğim'' dedi. İngiltere'de yayımlanan Daily Mirror gazetesi, 2009 yazında Middlesbrough'dan Stoke City'ye transfer olan ancak burada fazla forma şansı bulamayan Tuncay'ın, mevcut durumunda bir değişiklik olmaması halinde farklı çözüm alternatiflerini gözden geçireceğini iddia etti. Tuncay'ın ocak ayına kadar Stoke City'de kalacağını ve takıma girmek için uğraş vereceğini yazan gazete, futbolcunun, ''Eğer bunu başaramazsam kulüpten affımı isteyeceğim. Kariyerimi ve Türkiye'yi düşünmek zorundayım'' diye konuştuğunu yazdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24