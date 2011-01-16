-TUNCAY MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ LONDRA (A.A) - 16.01.2011 - Tuncay Şanlı'nın 90 dakika forma giydiği maçta Stoke City, sahasında Bolton Wanderers'ı 2-0 yenerken, milli futbolcu maçın adamı seçildi. Britannia Stadı'nda oynanan ve 27 bin futbolseverin izlediği karşılaşmaya Tuncay ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Çok iyi bir performans sergileyen Tuncay, maçın adamı seçildi. Evsahibi takıma galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Higginbotham ve 63. dakikada penaltıdan Etherington attı. Guardian gazetesinde maçı yorumlayan ''Stoke City On This Day'' kitabının yazarı Richard Murphy, Tuncay Şanlı'nın performansından övgüyle söz ederken, milli futbolcunun çok iyi oynadığını ve maçın adamı olduğunu belirtti. Stoke City'nin ikinci golü attığı penaltının kazanılmasında Tuncay'ın ''akıllıca'' pasının etkili olduğunun vurgulandığı gazetede, taraftar oylamasına da yer verildi. En fazla oyu alan Tuncay, takım arkadaşlarını geride bıraktı.