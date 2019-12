Tuncay Güney'in adresleri de sahte çıktı

Tuncay Güney’in ilişkili olduğu web sitelerinde belirtilen tüm adresler sahte. Bet Haderech adında bir sinagog yok. İnternet sitesinde, "3401 Dufferin St. Box 27564 Toronto" diye bir adres verilmiş ama burası, Kuzey Toronto’da Güney’in kaldığı eve çok yakın bir alışveriş merkezinin içindeki postane. Sadece bir posta kutusu. Jacob House’un sitesinde verilen "1655 Dufferin St. Box 63085, Toronto" adresi de aynı cadde üzerinde başka bir postaneye ait.



Toronto’daki posta görevlileri, kutuları her gün iki farklı kişinin boşalttığını söyledi. Biri 50 yaşlarında çok kaba biri, diğeri daha kibar genç bir Yahudi. Posta kutusu, New York Enstitüsü için de geçerli. "P.O.Box 353 Dumont, NJ 07628" adresi de, Yakup Can’ın evine yakın bir posta kutusu.



Başvurudaki ismi ’X’ nedeni ’cinsel’ baskı



Tuncay Güney, Kanada’ya 14 Şubat 2004’te girdiğini, iltica başvurusunun da 1.5 yıl önce sonuçlandığını söylüyor ama durum öyle değil. Kanada mahkeme kayıtlarında, Güney’in dosyası gizli takip ediliyor. Sadece, 2004 yılında Göçmen ve Mülteci Komisyonu’na sunulmuş bir müracaat dilekçesi kamuya açık. 16 Haziran 2004 tarihli belgeye göre ismi ’X’ olarak belirtilen Güney’in 32 yaşında olduğu ve komisyondan mülteci koruması talep ettiği belirtiliyor.



Avukatı ’Sizi ararım’ dedi, ortadan kayboldu



Avukatı, Kürt - Alevi kimliği nedeniyle Türkiye’de baskı gördüğünü iddia edip Kanada’ya iltica başvurusu yapmış Türklerle de ilgileniyor. Kanada Hükümeti’nin dar gelirlilere ücretsiz avukatlık hizmeti sağlamak için kurduğu ’Legal Aid Ontario (Ontario Yasal Yardım)’da çalışıyor. Güney’in davası hakkında yorumda bulunmadı. "Notlarımı kontrol etmem lazım, sizi daha sonra arayacağım" dedi ama bir daha konuşmadı.



’Diğer mültecilerden farkı yok’ kararı



Belge, Tuncay Güney’in iltica başvurusunda belirttiği argümanları ele alıyor ve bunların yeterli olmadığı sonucuna varıyor. Buna göre, Güney, detaylı bir sorgulamaya uğramak istemediğini, kaçtığı ülkede devlet tarafından kötü muameleye maruz kaldığını, travma yaşadığını, cinsel baskıyı da içine alan kültürel farklılığa uğradığını iddia etmiş. Ayrıca bir psikolog tarafından hazırlanmış, konsantrasyon problemi ve hafıza kaybı sorunu yaşadığını gösteren rapor sunmuş. Avukatının, Güney’in durumu için "İstisnai şartlar var" demesine rağmen, kararda "Diğer mültecilerden hiç farkı yok" deniyor.



Yahudilerden tanıyan yok Evanjeliklerle dolaşıyor



Güney’in iltica başvurusuyla ilgili son durumunu gösteren belgeler gizli. Ancak ilk başvurusunu cinsel kimliğine dayandırarak yapan Güney’in, daha sonra savunmasını ’hahamlığını’ vurgulayarak dini bir gerekçeye kaydırmış olması muhtemel. Kanada Hükümeti, dini baskıları gerekçe göstererek sığınma isteyenlere eskiden beri çok anlayışlı davranıyor. Türkiye’den Kanada’ya giden diğer Türkler de bu yüzden genelde iltica başvurularını din zeminine oturtuyor. Tuncay Güney, Yahudiliğin mesih inancına bağlı olan, ’Mesihçi Yahudilik’ kanadından olduğunu söylüyor. Ancak Yahudiler, normalde Hz. İsa’nın mesih olduğuna inanmıyorlar ve bu yüzden ’Mesihçileri’ Yahudi değil, Hıristiyan olarak görüyorlar. Kanada’da Tuncay Güney’in çevresi de onu Yahudiden çok bir Hıristiyan olarak tanıyor.



Çevresi İranlı dolu



Tuncay Güney’in MİT’le ilişkisini gösteren belgede, "İpek" kod adıyla İran Masası’nda görev yaptığı yazıyordu. Kanada’daki ilişkilerine bakınca, hálá İran’dan ’dost edinme’ alışkanlığını sürdürdüğü görülüyor. Ayrıntılar şöyle:



Institute of New York için web sitesi hazırlayan Vahid Garousi, bir İran Azerisi. Eldar Miyanali de, büyük ihtimalle Garousi’nin kullandığı takma isim. İnternet forumlarında, hem ’Vahid’ hem ’Eldar’ adıyla, İran’daki Azerileri savunan, üst üste atılmış milliyetçi yazılar var.



En son oturduğu evin sahibi İranlı bir doktor. Ona evi ayarlayan da Toronto’da fayans işi yapan başka bir İranlı.



Eski evinde oturan Türk’ün söylediğine göre, ayrıca Kanada’ya gelen birçok İranlı’nın mültecilik işlemleri için koşturmuş.



Dışı Yahudi olabilir ama içi ateşli bir Evanjelik



Tuncay Güney’in Toronto’da en yakın olduğu kişi, Tim Stevens adında Evanjelik bir Hıristiyan. Güney’in Tim Stevens ile olan bağı, New York Institute adlı internet sitesiyle başlıyor. Stevens, sitenin sorumlularından gözüküyor. Karısı Colleen ile Toronto’da uluslararası öğrencilere yönelik bir eğitim programı yürütüyorlar. Yurtdışından geçici süreliğine gelen ya da Kanada’da eğitim gören öğrencilere hem İngilizce öğretiyorlar hem de İncil eğitimi veriyorlar. Bağlı bulundukları Alberta merkezli International Student Ministries Canada (ISMC), bir misyonerlik örgütü. Stevens çifti, organizasyonun Toronto temsilcisi.



’Tuncay istedi, size konuşamam’



Broşürlerinde hangi gün hangi kilisede ne eğitimi verileceği, hangi görevlinin sorumlu olduğu belli. Telefon numaraları, adresler, her şey net. Ancak Tuncay Güney hakkında konuşmak istemediler. Colleen Stevens, bunu Tuncay Güney’in istediğini, kesinlikle bilgi vermeyeceğini söyledi. Sonra da telefonu kapadı. Bir müstahem de, Stevens’ın işleri nedeniyle gittiği kiliseden tanıdığı Güney’in Evanjelik olduğuna yemin etti. "Dışı Yahudi olabilir ama o çok ateşli bir Evanjelik" dedi.



Haham, sadece onu tanımıyor



Toronto’daki hiçbir Yahudi örgütü, Güney’in içinde yer aldığı sinagog ve örgütlerden haberdar değil. Toronto’daki Yahudi Federasyonu Başkan Yardımcısı Howard English, Tuncay Güney’i tanımadıklarını, haham olduğunu iddia ettiği sinagogu bilmediklerini, kurduğu internet sitelerinden de haberleri olmadığını söyledi. Toronto’da Mesihçi Yahudilerin hepsini tanıyan Haham Michael Skobac da, böyle bir ismi daha önce hiç duymadığını belirtti. Howard English’in bahsetmesi üzerine konuyu biraz araştırmış Skobac; "Sitelerine girdim, orada yazan e - posta adresine mesaj attım ama kimse yanıt vermedi" diyor.