-TUNCAY GÜNEY'DEN HABER YOK TORONTO - A.A) - 03.12.2010 - Birinci Ergenekon Davası sanıklarından SESAR Başkanı İsmail Yıldız tarafından öldüğü iddia edilen Tuncay Güney'e ulaşılamıyor. Tuncay Güney ile temas kurmak için, yaşadığı Kanada'nın Toronto kentinde yapılan tüm araştırmalar sonuçsuz kaldı. Toronto Polisi'nin 5 Kasım-1 Aralık arası kayıtlarında Daniel Levi, Daniel Güney ya da Tuncay Güney ismine ait herhangi bir olayın kaydına rastlanmadı. Tüm aramalara rağmen Güney'in ev ve cep telefonları da açılmadı. Kamuoyuna daha önce Güney'in çalıştığı sinegog olarak açıklanan adreste ise tadilat yapıldığı ve binanın tamamen işyeri haline geldiği görüldü. Tuncay Güney hakkında 2009 yılında Kara Kutu: Tuncay Güney isimli bir kitap yayınlayan Gazeteci-Yazar Faruk Arslan, son gelişmeleri AA'ya değerlendirdi. Güney ile en son görüşen gazeteci olan Arslan, "Güney'le bir ay kadar önce telefonda görüştük. Moralman çökmüştü. `Bana dokunanın hayatı kararıyor. Eşi, benim yüzümden ablamı boşadı. Annem hasta ve beni özledi ama göremiyor. Çok bunalıyorum' demişti" diye konuştu. "ADINI DEĞİŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORDU" "Güney, görüşmemizde bana, adını değiştirmeyi düşündüğünü söylemişti" diyen Faruk Arslan, "Türklerin yaşamadığı ya da az olduğu başka bir yere taşınmak istediğini, tanınan biri olmaktan artık sıkıldığını anlatmıştı. Normal bir hayat sürmek ve rahatsız edilmek istemiyordu. Kendisine ulaşamıyor olmamız, sanırım bu yüzdendir. Ben yaşadığını düşünüyorum" dedi. Güney'in Toronto'da olduğunu sanmadığını sözlerine ekleyen Arslan, "kendisini medya budalası gibi hissediyordu. Bu yüzden de ne telefonlarımıza ne de elektronik postalara cevap vermiyor" şeklinde konuştu. Tuncay Güney, Ergenekon soruşturmasıyla ilgili iddiaları yüzünden uzun süre gündemde kalmıştı.