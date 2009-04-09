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Tuncay Güney banka kuracak

Tuncay Güney gelecekte banka kurmayı planladığını belirterek 'Belki Türkiye’ye yeni bir bankacılık sistemi getirebilirim' dedi.

09 Nisan 2009 03:00

Tuncay Güney gelecekte banka kurmayı planladığını belirterek “Belki Türkiye’ye yeni bir bankacılık sistemi getirebilirim” dedi. 

Yeni Harman dergisinin gelecekteki projelerini ilişkin sorularını yanıtlayan Tuncay Güney, kendisine “hahamlık” gömleğinin de dar geldiğini söyledi. Şu sıralar bankacılık üzerine çalıştığını söyleyen Güney, banka kurmayı düşündüğünü ve Türkiye’ye bankacı olarak dönebileceğini söyledi.

Güney şunları söyledi: “Bankacılık projem var belki gelecekte bir banka kurabilirim. O ülkelerin siyasi yapılarına bakıyorum. Finans çalışırken, Türkiye’deki banka hortumlamalarına bakınca gördüm ki Türkiye’deki bankacılar çok amelece hiç bir araştırma yapmadan kendi bankalarını hortumlamışlar. Bugünkü ekonomik krizde deniyor ki bütün holdingler, bankalar Amerika’da iflas etmişler. Ama hiç kimse banka sahiplerini hırsızlıkla suçlamıyor. Bunlar üzerine çalışıyorum. Belki Türkiye’ye yeni bir bankacılık sistemi getirebilirim.”

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