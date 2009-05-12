Tuncay daha ne yapsın?

St. James Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip Newcastle United'a galibiyeti getiren goller 9. dakikada Steven Taylor, 71. dakikada Obafemi Martins ve 86. dakikada Peter Lovenkrands'tan gelirken konuk ekip Middlesbrough mücadeledeki tek golünü 3. dakikada Tuncay'ın vuruşunda Habib Beye'ye çarpan topun ağlara gitmesiyle buldu.Temsilcimiz Tuncay Şanlı'nın 90 dakika forma giydiği mücadelede Middlesbrough maça hızlı başlamasına ve 3. dakikada öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamazken Newcastle United'ta Mark Viduka'nın mücadelenin 6. dakikasında çektiği şut direkten döndü. Newcastle United kendi sahasında Middlesbrough takımına karşı en son galibiyetini 2004 yılında almıştı.Bu galibiyetle Newcastle United puanını 34'e çıkararak düşme hattında kritik bir galibiyet alırken temsilcimiz Tuncay Şanlı'nın takımı Middlesbrough 31 puanda kalarak kendini ateşe attı.İngiltere Premier Ligi'nin 37. haftasında Newcastle United sahasında Fulham'ı konuk ederken Middlesbrough Aston Villa'yı ağırlayacak.