'Tuncay Chelsea'ye gidecek'



Daily Telegraph gazetesine göre Tuncay Şanlı ara transferde sekiz milyon pound karşılığında Chelsea'ye transfer olacak..





İngiltere'nin Daily Telegraph gazetesi, ara transferde takım değiştirecek 10 isim arasında Tuncay Şanlı'yı da gösterdi.



Middlesbrough'da forma giyen milli futbolcumuzun Chelsea'nin gündeminde olduğunu hatırlatan gazete, "Middlesbrough Teknik Direktörü Gareth Southgate, 'Ocak ayında bu kadroyu elimde tutarsam çok mutlu olacağım' diyor. Ama herkes biliyor ki, Chelsea bu teklifi yaptığında ne oyuncu ne de kulüp hayır diyebilir" yorumunu yaptı.



Mavi-beyazlıların, Middlesbrough'a 8 milyon pound bonservis bedeli önereceğini belirten gazete, mali kriz içerisinde bulunan kırmızı-beyazlıların bu teklife "Evet" demek zorunda kalacağını da yazdı. Daily Telegraph, Tuncay'ın Chelsea'nin hücumuna katkı sağlamak konusunda en doğru seçimlerden biri olacağı iddiasında da bulundu. Haberde Premier Ligi takımları için ara transferde adı geçen diğer oyuncular ise şu isimlerden oluştu: Santa Cruz, Bullard Hangeland, Downing, Defoe, Arshavin, Senna, Upson, Vagner Love.

