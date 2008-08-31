Tuncay Boro'yu kurtaran adam

Premier Lig'in 3. haftasında Middlesbrough sahasında ligin yeni ekibi Stoke City'yi ağırladı. Middlesbrough karşılaşmanın 37. dakikasında Afonso Alves'in serbest vuruştan attığı şık golle 1-0 öne geçerken, 63. dakikada Downing kullandığı penaltı vuruşunda topu üst direğe nişanlayınca ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkarma şansından oldu.



71. dakikada kale sahasının içinde yaşanan karambolde Hoyte topu kendi ağlarına yollayınca Stoke City beraberliği yakalarken, 85. dakikada sahneye çıkan Tuncay Şanlı skoru 2-1'e taşıyarak takımına galibiyeti getirdi.



Middlesbrough bu sonuçla 3. haftası geride kalan Premier Lig'de 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.



GÜNÜN SONUÇLARI



Bolton Wanderers: 0 – West Bromwich Albion: 0



Everton: 0 – Portsmouth: 3



Hull Cty: 0 – Wigan Athletic: 5



Middlesbrough: 2 – Stoke City: 1



West Ham United: 4 – Blackburn Rovers: 1

