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Spor

Tuncay Boro'yu kurtaran adam

Middlesbrough, İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasında Stoke City'yi 2-1 yendi. Kırmızı-beyazlıların galibiyet golü 85. dakikada Tuncay Şanlı'dan geldi.

31 Ağustos 2008 03:00

Premier Lig'in 3. haftasında Middlesbrough sahasında ligin yeni ekibi Stoke City'yi ağırladı. Middlesbrough karşılaşmanın 37. dakikasında Afonso Alves'in serbest vuruştan attığı şık golle 1-0 öne geçerken, 63. dakikada Downing kullandığı penaltı vuruşunda topu üst direğe nişanlayınca ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkarma şansından oldu.

71. dakikada kale sahasının içinde yaşanan karambolde Hoyte topu kendi ağlarına yollayınca Stoke City beraberliği yakalarken, 85. dakikada sahneye çıkan Tuncay Şanlı skoru 2-1'e taşıyarak takımına galibiyeti getirdi.

Middlesbrough bu sonuçla 3. haftası geride kalan Premier Lig'de 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.

GÜNÜN SONUÇLARI

Bolton Wanderers: 0 – West Bromwich Albion: 0

Everton: 0 – Portsmouth: 3

Hull Cty: 0 – Wigan Athletic: 5

Middlesbrough: 2 – Stoke City: 1

West Ham United: 4 – Blackburn Rovers: 1

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