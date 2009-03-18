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Spor

Tuncay Boro'yu karıştırdı

İngiltere'de forma giyen Tuncay Şanlı Middlesbrough'yu karıştırdı.

18 Mart 2009 02:00

İngiltere'de forma giyen Tuncay Şanlı Middlesbrough'yu karıştırdı.


Düşme hattındaki Middlesbrough'nun Portsmouth ile 1-1'i ancak 90+3'te kurtarabildiği maç sırasında stadyum "Bizim tek bir oyuncumuz var o da Tuncay" tezahüratlarıyla inledi. Diğer oyuncular top aldıklarında seyircilerden ıslık ve yuh sesleri yükseldi.

Maç sonunda menajer, "Tuncay için yapılan tezahuratlar takımın geri kalanı için büyük saygısızlık" diye açıklama yaptı.

Middlesbrough taraftarları top Tuncay haricinde hangi futbolcuya gelirse gelsin ıslıkladı. Statta maç boyunca fırtına gibi esen ve sahanın her yerinde basılmadık yer bırakmayan Tuncay için, "Bizim tek bir futbolcumuz var" (We have only ona player) tazahuratı yapıldı. Tuncay ayağına top alınca alkışlar eksik olmadı. Bu durum menajer Southgate'i çok sinirlendirdi. Southgate, maç sonrası yaptığı açıklamada taraftarları saygısızlık yapmakla suçladı. "Tuncay için yapılan tezahuratlar takımın diğer oyuncuları için çok büyük saygısızlıktı" dedi.

Middlesbrough bu sonuçla ligin sondan birinci sırasına yerleşti.

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