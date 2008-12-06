Tuncay Boro'ya yetmedi



Premier Lig'in 16. haftasında deplasmanda Hull City ile karşılaşan Middlesbrough, Tuncay Şanlı'nın golüyle öne geçtiği maçta sahadan 2-1 yenik ayrıldı.



İngiltere Premier Lig'ine 16. hafta maçlarıyla devam edildi.



Milli futbolcu Tuncay Şanlı'nın formasını giydiği Middlesbrough 16. haftada deplasmanda Hull City ile karşılaştı. Devresi golsüz geçilen maçın 79. dakikasında sahneye çıkan Tuncay, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.



82. Turnbull'un kendi kalesine attığı golle eşitliği sağlayan Hull City, 3 dakika sonra da King'in penaltı golüyle mücadeleye 2-1 kazanmayı bildi.



Bu sonuçla kazanamama serisi 4 maça çıkan Middlesbrough 19 puanla 12. sırada kalırken, 7 maç sonra kazanan Hull City ise 26 puanla 5. sıraya çıktı.



LIVERPOOL SONRADAN AÇILDI



Geçtiğimiz hafta liderliğe yükselen Liverpool, Blackburn Rovers deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.



Son 2 haftada Fulham ve West Ham'la sahasında golsüz berebere kalan 'kırmızılar', Blackburn deplasmanında galibiyete son 20 dakikada ulaştılar. 70'te Xabi Alonso, 79'da Benayoun ve 90'da Gerrard'ın golleri Liverpool'u 37 puanla zirvede tutarken, ev sahibi Blackburn Rovers'ın tek golünü 86. dakikada Santa Cruz attı.



Lider Liverpool'un yakın takipçisi Chelsea ise Bolton Wanderers deplasmanında Anelka ve Deco'nun ilk yarıda attığı gollerle 2-0 kazanarak puanını 36'ya çıkardı.



