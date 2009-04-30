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Spor

Tuncay, Boro'dan ayrılıyor

Middlesbrough'da forma giyen milli futbolcu Tuncay Şanlı'nın sezon sonunda bu takımdan kesin olarak ayrılacağı öğrenildi

30 Nisan 2009 03:00

Middlesbrough'da forma giyen milli futbolcu Tuncay Şanlı'nın sezon sonunda bu takımdan kesin olarak ayrılacağı öğrenildi.

maraton.com.tr'den Burak Özkaya'nın haberine göre, Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Middlesbrough küme düşse de düşmese de Tuncay kesin olarak takımdan ayrılacak!

Şu an için Türkiye'ye dönmeyi düşünmeyen yıldız oyuncuya, İngiltere'de 4-5 takımın talip olduğu gelen haberler arasında. Tuncay'ın sezon sonunda bu takımlardan birine transfer olması bekleniyor.

Milli futbolcu için bu sezonun devre arasında Chelsea transfer teklifi yapmış ve Chelsea'nin eski hocası Scolari, Tuncay'ı ısrarla istemişti. Ancak Middlesbrough yönetimi takımın kötü gidişinden dolayı Tuncay Şanlı'yı satmaya yanaşmamıştı!

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