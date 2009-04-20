T24 LogoT24 Logo
Spor

Tuncay bavulları hazırladı

20 Nisan 2009 04:00

Uzun zamandır Middlesbroug'dan gidip gitmeyeceği tartışılan gurbetçi futbolcumuz Tuncay Şanlı bavullarını hazırlamaya başladı..

İngiltere Premier League'de 33. hafta karşılaşmasında Tuncay Şanlı'nın takımı Middlesbrough'un Riverside Stadyumu'nda konuğu Fulham'dı. 30.389 biletli futbolseverin takip ettiği karşılaşma 0-0 eşitlik ile sona erdi.

Temsilcimiz Tuncay Şanlı Boro adına 90 dakika sahadaydı ama çabası sonuç getirmedi. Maçın 47. dakikasında Milli futbolcumuzun kafa vuruşunu ise muhteşem bir şekilde çıkaran isim Fulham kalecisi Mark Schwarzer oldu.

Ligde kalma mücadelesi veren M.Boro bu sonuçla puanını 31 yaptı. Fulham ise 44 puanla 7. sıraya yükseldi. Ligde 18. sırada yer alan Boro'yu son 4 haftada oldukça zor bir dönem bekliyor. Boro'nun ligden düşmesi durumunda Tuncay Şanlı'nın bir başka Ada ekibine transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24