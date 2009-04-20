Tuncay bavulları hazırladı

Uzun zamandır Middlesbroug'dan gidip gitmeyeceği tartışılan gurbetçi futbolcumuz Tuncay Şanlı bavullarını hazırlamaya başladı..



İngiltere Premier League'de 33. hafta karşılaşmasında Tuncay Şanlı'nın takımı Middlesbrough'un Riverside Stadyumu'nda konuğu Fulham'dı. 30.389 biletli futbolseverin takip ettiği karşılaşma 0-0 eşitlik ile sona erdi.



Temsilcimiz Tuncay Şanlı Boro adına 90 dakika sahadaydı ama çabası sonuç getirmedi. Maçın 47. dakikasında Milli futbolcumuzun kafa vuruşunu ise muhteşem bir şekilde çıkaran isim Fulham kalecisi Mark Schwarzer oldu.



Ligde kalma mücadelesi veren M.Boro bu sonuçla puanını 31 yaptı. Fulham ise 44 puanla 7. sıraya yükseldi. Ligde 18. sırada yer alan Boro'yu son 4 haftada oldukça zor bir dönem bekliyor. Boro'nun ligden düşmesi durumunda Tuncay Şanlı'nın bir başka Ada ekibine transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.