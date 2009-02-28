Tuncay attı Boro kazandı



İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Middlesbrough, sahasında konuk ettiği Liverpool'u 2-0 yendi. Middlesbrough'nun ikinci golünü milli futbolcumuz Tuncay Şanlı attı.

Video: Middlesbrough-Liverpool



Middlesbrough'nun Liverpool'u 2-0 yendiği maçta, ikinci golü milli futbolcu Tuncay Şanlı attı.



Güncelleme: 21:53 TSİ 28 Şubat. 2009 Cumartesi

İngiltere Premier Lig'de bugün 4 maç oynandı. Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Middlesbrough, sahasında şampiyonluk adaylarından Liverpool'u konuk etti.



Karşılaşmanın 32. dakikasında Xabi Alonso'nun kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan ev sahibi ekip, 63. dakikada milli futbolcumuz Tuncay Şanlı'nın attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve Liverpool karşısında 2-0'lık skorla sahadan 3 puanla ayrıldı.



CHELSEA 90'DA GÜLDÜ

Günün bir başka maçında Chelsea, Wigan Athletic'i konuk etti.



Ev sahibi takım 3 puana 90. dakikada bulduğu golle ulaştı. Karşılamanın 25. dakikasında Terry'nin attığı golle öne geçen Chelsea, 82. dakikada Kapo'nun golüne engel olamayınca skor 1-1'e geldi. Ancak 90. dakikada sahneye çıkan kaptan Lampard, Wigan karşısında Chelsea'yi 2-1 öne geçirdi ve takımına 3 puanı getiren isim oldu.



TOPLU SONUÇLAR

Everton: 2 - West Bromwich Albion: 0

Arsenal: 0 - Fulham: 0

Chelsea: 2 - Wigan Athletic: 1

Middlesbrough: 2 - Liverpool: 0



