Tuncay Adada kalmaya kararlı

Futbol yaşantısını İngiltere Premier Lig takımlarından Stoke City'de sürdüren milli futbolcu Tuncay Şanlı, kariyerini bu ülkede sürdürmeye kararlı.

Futbol Federasyonu'nun aylık resmi yayın organı Tam Saha dergisinin ekim sayısında röportajına yer verilen Tuncay Şanlı, Premier Lig'in orta halli bir takımında oynamayı Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesinde oynamaya tercih etmesiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“İnsanlar, 'Tuncay küçük veya kötü bir takıma gitti' diye yorumlar yapabilirler. Middlesbrough'ya gittiğim zaman da aynı şeyler söyleniyordu. Daha sonra herkes Middlesbrough'nun maçlarını izlemeye başladı. Stoke'u da seyredeceklerini düşünüyorum. Bir de televizyondan bir maçı seyretmekle tribünden izlemek arasında çok fark var. Ortamı görmek için bir kez İngiltere'ye gelmelerini tavsiye ederim. İnşallah hem ülkemi en iyi şekilde temsil ederim hem de takımıma katkı yapar ve İngiltere'de kalmaya devam ederim.”

“Dönersem Fenerbahçeye dönerim”

Milli futbolcu, “Türkiye'ye dönüş senin için ne zaman söz konusu olur?” şeklinde soruya ise şu yanıtı verdi:

“Ben bir yola çıktım ve bu yolun sonuna kadar gitmek istiyorum. Fenerbahçe camiasına Tam Saha aracılığıyla bir kez daha teşekkür etmek isterim. Çünkü, bana daima destek verdiler ve sahip çıktılar. Yine bana geri dönmem için teklif yaptılar. Fenerbahçe'nin benim evim olduğunu biliyorum. Bir gün Türkiye'ye dönersem zaten Fenerbahçe için dönmek isterim. Şu an keyif aldığım bir ligde oynadığım için ne zaman döneceğimi bilemiyorum.”

İtiraf

Tuncay Şanlı, “Premier Lig'de oynuyor olmanın futboluna bir şeyler kattığını düşünüyor musun, yoksa 'Tuncay Türkiye'de neyse İngiltere'de de o' mu diyorsun?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Mutlaka kattı. Üst düzey bir ligde, üst düzey futbolculara karşı mücadele veriyorsunuz. Futbola bakışları, profesyonellikleri, yetenekler, beceriler sizi şüphesiz etkiliyor. Bir itirafta bulunayım; ben Türkiye'nin en çok koşan futbolcusu olarak İngiltere'ye transfer oldum ve oraya gittiğimde diğer üst düzey futbolcuların aşağısında olduğumu gördüm. Ancak, belirli bir süre geçtikten sonra onların seviyesine ulaşmaya başladım. İnsanın bir yeteneği vardır. Ama futbol anlayışı, oyuna bakış ve olgunluk anlamında İngiltere bana çok şey kattı. Bu konularda kaydettiğim aşama diğer takımların da ilgisini çekti ki, ben de başka bir takıma transfer yapabildim.”

“Hiçbir zaman pişmanlık duymadım”

Tuncay Şanlı, geçen sezon forma giydiği Middlesbrough'un küme düşmesinden sonra o kulübe gitmiş olmaktan pişmanlık duyup duymadığıyla ilgili soru üzerine de şunları kaydetti: “Hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Çünkü Premier Lig'de, dünyanın bir numaralı liginde oynadım. Oradaki atmosferi, statların güzelliğini, taraftarın futbola bakış açısını, profesyonelliği gördüm. Bunları ne kadar anlatsam da işin içinde olup yaşamayan bilemez. Gerçekten o atmosferi görmek lazım. İngiltere'de öğrendiğim şey, herkes sahaya çıktığında işini yapıyor, maçlar ve antrenmanlar bittikten sonra kimse sizin neler yaptığınızla ilgilenmiyor. Seyirci futbola bir hafta sonu eğlencesi olarak bakıyor. Maçlar bittiğinde kimse yerden yere vurulmuyor ve tabii ki maçlar son derece heyecanlı geçiyor. Şu anda Premier Lig'de olmaktan dolayı çok mutluyum.”