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Tunç Soyer: Yarından itibaren tramvaylarımızda ücretsiz internet olacak

29 Haziran 2021 16:43

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada yarından itibaren İzmir'de tramvaylarda internetin ücretsiz olacağını duyurdu.

İzmir'de yarından itibaren tramvaylarda ücretsiz internet hizmeti başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplu taşımada internet hizmetiyle ilgili açıklama yaptı.

Twitter'dan paylaşımda bulunan Soyer, "Yarından itibaren tramvaylarımızın tamamında ücretsiz internet olacak" dedi.

Soyer, paylaşımın devamında, "Metro mu? Beklemede kalın" ifadelerini kullandı.

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