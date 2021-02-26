İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Koronavirüs aşısı oldu.

Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Koronavirüs aşısının ilk dozunu olduğunu açıkladı.

"Sıram geldiğinde COVİD-19 aşımı olacağımı söylemiştim. Sağlık İl Müdürlüğü'nün daveti üzerine 1'inci doz aşımı oldum. 'Corona kahramanları' dediğimiz tüm sağlık çalışanlarına bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Tek dileğim bu illetten insanlığın biran önce kurtulması" diyen Soyer, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.