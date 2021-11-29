Tunç Soyer, Kara Kış Destek Hattı'nı duyurdu: Ekonomik kriz derinleşti; tüm imkanlarımızla yanınızda olacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, enflasyon ve gelen zamların ardından vatandaşa yardım hattı kurduklarını duyurdu. 7 gün 24 saat hattın hizmet vereceğini belirten Soyer, "Tüm temel ihtiyaçlarınız için tüm imkanlarımızla yanınızda olacağız." dedi.

Soyer'in Twitter üzerinden yaptığı duyuru şöyle:

"Ekonomik kriz derinleşti, artık temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Bu kış İzmir'de kara geçmesin diye 7 gün 24 saat aktif olacak destek hattımızı açtık. Tüm temel ihtiyaçlarınız için tüm imkanlarımızla yanınızda olacağız."