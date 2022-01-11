Tunç Soyer, İzmir'in sorunları için oluşturulan heyete dahil edilmedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in sorunlarını Ankara’da dile getirmek üzere oluşturulan heyete dahil edilmemesine tepki göstererek, "“Yüzde 58 oyla seçilmiş İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, bugün doğan bebekten, en yaşlı ninelerimize, dedelerimize kadar hepsinin hakkını görevimin son anına kadar korumaya devam edeceğim” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ocak ayı ilk birleşimi, Tunç Soyer'in başkanlığında yapıldı.

Meclisin kapanış bölümünde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin sorunlarına yönelik bakanlıklarla görüşmek üzere geçen hafta Ankara'ya giden heyete davet edilmemesiyle ilgili sitemini dile getirdi.

Soyer, “İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası başkanları, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri Ankara'ya bir çıkarma yaptı. İzmir'in birçok talebini ilgili bakanlıklarda dile getirdiler. Bununla iftihar ediyoruz. İzmir'in haklarını bakanlıklar nezdinde talep etmek güzel bir girişim. Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger'i de götürmüşler. İzmir Valisi, hepimizin valisi. Gönül isterdi ki 'Arkadaşlar, lojistik alanını konuşmaya gidiyoruz. Organize sanayi bölgelerini konuşmaya gidiyoruz. Bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı neden yok' demesini beklerdim. Bakanlarımızın da 'Arkadaşlar bana geliyorsunuz ama acaba bu konularda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ne düşünüyor?' demesini beklerdim. Bunlar olmadı, iyi olmadı. Ama ben şunu söylemek isterim; yüzde 58 oyla seçilmiş İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, bugün doğan bebekten, en yaşlı ninelerimize, dedelerimize kadar hepsinin hakkını görevimin son anına kadar korumaya devam edeceğim" dedi.