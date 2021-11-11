T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunç Soyer: İstanbul Sözleşmesi kadın mücadelesinin önemli bir dayanağıydı, bu dayanakla birlikte yaşam hakları da bir bir alınmaya başladı

11 Kasım 2021 13:07

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Başak Cengiz cinayetini kınadı. Soyer, "İstanbul Sözleşmesi kadın mücadelesinin önemli bir dayanağıydı, bu dayanakla birlikte yaşam hakları da bir bir alınmaya başladı" değerlendirmesini yaptı. 

Soyer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Sözleşmesi kadın mücadelesinin önemli bir dayanağıydı. Kadınların ellerinden bu dayanakla birlikte yaşam hakları da bir bir alınmaya başladı; Başak Cengiz'i kaybettik. İçim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı. 

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi BaşkanıTunç SOyerİstanbul Sözleşmesikadıncinayet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24