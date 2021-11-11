Tunç Soyer: İstanbul Sözleşmesi kadın mücadelesinin önemli bir dayanağıydı, bu dayanakla birlikte yaşam hakları da bir bir alınmaya başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Başak Cengiz cinayetini kınadı. Soyer, "İstanbul Sözleşmesi kadın mücadelesinin önemli bir dayanağıydı, bu dayanakla birlikte yaşam hakları da bir bir alınmaya başladı" değerlendirmesini yaptı.

Soyer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Sözleşmesi kadın mücadelesinin önemli bir dayanağıydı. Kadınların ellerinden bu dayanakla birlikte yaşam hakları da bir bir alınmaya başladı; Başak Cengiz'i kaybettik. İçim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.