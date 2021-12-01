Tunç Soyer: Ekonomide 2001 ve 2008 krizlerini aratacak vahim bir tablo var

Menemen’de CHP İlçe Örgütü ile buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bizim yarını kurma vaktimiz geldi. Bunu hep birlikte yapacağız. Türkiye’nin bize ihtiyacı var; yeter ki biz birbirimize sımsıkı sarılalım. Ekonomide ne 2001 ne de 2008 krizleri. Bu ikisini de aratacak çok vahim bir tablo ve insanların büyük bir arayışı var. Bizim alternatif olduğumuzu, çözüm olduğumuzu iyi anlatmamız gerekiyor” dedi.

Soyer, "Dolar 14 TL’ye gidiyor, Euro 15 TL’yi geçti, işsizlik aldı başını gidiyor. Vatandaşımıza sahip çıkacağız. Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen’de meslek odalarının temsilcileri ve muhtarları kapsayan ziyaret turları öncesinde CHP Menemen İlçe Örgütü ile bir araya geldi. Menemen'de geçmişte yaşanan ne varsa tüm bunların yaralarını saracaklarını ve başka bir Menemen’i birlikte inşa edeceklerini de ifade eden Başkan Tunç Soyer, şunları söyledi:

"Türkiye başka bir yangın yerine döndü"

“Hiç kuşkunuz olmasın. Buna gücümüz de yeter, enerjimiz de yeter, sizler de yetersiniz. Şimdi Türkiye başka bir yangın yerine döndü. Başka bir noktada. Yeter ki el ele verelim. Yeter ki sımsıkı birbirimize sahip çıkalım. Buradaki arkadaşlarımızın canla başla çalıştığını biliyorum. Hakikaten gerek başkanımız, gerek yerel yönetimler biriminin temsilcisi arkadaşım, ilçe yönetimimiz, herkesin canla başla çalıştığını ve herkesin büyük bir heyecan içinde olduğunu biliyorum. Hiç merak etmeyin, bunu boşa çıkarmayacağız; hiç merak etmeyin. Menemen'e sonuna kadar sahip çıkacağız. Menemen’i hak ettiği yere el birliğiyle taşıyacağız.”

"Vatandaşımıza sahip çıkacağız"

Soyer, yeni bir Türkiye’yi İzmir’den başlayarak kuracaklarını vurguladı. Soyer, “Bunun eşiğindeyiz. Türkiye buna hazır, Türkiye bunu bekliyor. Ve biz bunun öncülüğünü yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu bizden başka yapacak kimse yok ve ben bunu yapacağımıza inanıyorum. Bizim şimdi yarını kurma vaktimiz geldi. Türkiye’nin bize ihtiyacı var; biz Türkiye’ye gereken cevabı vermek mecburiyetindeyiz. Dolar 14 TL’ye gidiyor, Euro 15 TL’yi geçti, işsizlik aldı başını gidiyor. Vatandaşımıza sahip çıkacağız. Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız” dedi.



CHP İlçe Başkanı Ömer Güney de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede yapılan yatırımlardan dolayı Başkan Soyer'e teşekkür ederek, “Başkanımız başka bir tarımın İzmir’de mümkün olduğunu gösterdi. Şimdi de başka bir belediyecilik anlayışının olduğunu gösteriyor. Sizi burada görmek bizi çok mutlu etti” diye konuştu.