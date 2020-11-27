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Tunç Soyer duyurdu: Depremde az- orta hasarlı bulunan belediye binasını yıkıyoruz

27 Kasım 2020 22:40

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hasar gören İzmir Büyükşehir Belediye binasını yıkacaklarını duyurdu.

İzmir'de 115 kişinin hayatını kaybettiği 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından az hasarlı bulunan belediye binasını yıkarak örnek olmayı amaçlayan Soyer'in Twitter'daki paylaşımı şöyle:

"İzmir Büyükşehir Belediye binasını depremden bu yana kullanmıyoruz. Yaptırdığımız incelemede binamız az-orta hasarlı çıktı ve güçlendirilerek kullanılması önerildi. Ama biz bunu tercih etmiyoruz. Binayı yıkıp yerine tarihi Hükümet Konağı ile bütünleşen sembolik bir başkanlık ve meclis binası yaparak kalan alanı Atatürk Meydanı'na katacağız. İzmir'e ve İzmirlilere hayırlı olsun. Umarım Konak'taki diğer kamu kurumlarına da örnek olur." ifadelerini kullandı. 

 

 

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irfan buzkasımpaşa
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