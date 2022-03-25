Tunç Soyer Diyarbakır’da: İki şehir birbirine çok şey katabilir

Diyarbakır'ı ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu iki şehir birbirine benzer özellikler taşıyor. Birbirine katabilecekleri çok şeyler olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), bu yıl ilk kez kentte düzenlenen “Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı”na gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Diyarbakır iş camiasını bir araya getirdi.

DTSO toplantı salonunda gerçekleşen “Diyarbakır-İzmir Kentlerarası İşbirliği Geliştirme Toplantısı”na, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, DTSO Kadın Meclisi ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi katıldı.

"Diyarbakır’ın önemli sorunları var"

Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, İzmir ve Diyarbakır’ın birçok benzer yönünün olduğunu ve İzmir’de çok sayıda Diyarbakırlı işverenin bulunduğunu ifade etti.

Kentte yerel yönetimlerin bir süredir kayyımlarla yönetildiğini hatırlatan Kaya, “Gerek DTSO, gerek STK’lar ve iş insanları, bölgede demokrasinin gelişimi, doğru yönetimin oluşması için sürekli bir mücadele içerisindeler. Diyarbakır’ın önemli sorunları var” diye konuştu.

"Bizim için bu buluşma büyük bir şeref"

Daha sonra söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bizim için bu buluşma büyük bir şeref” dedi.

“Bu kentin çok büyük zenginliklerinin olduğunu biliyorum. Şuradan biliyorum” diyen Soyer, şunları söyledi:

“10 yıl boyunca Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde Sur Belediyesi ile kardeş belediye protokolü imzalamıştık. Ve kardeşlik bağı başlatmıştık. Gençlerimiz gidip gelmişti. Kadınlarımızı buluşturmuştuk. Ve o dönemde bir şey nakşetti aklıma. İzmir batının Diyarbakır’ı, Diyarbakır doğunun İzmir’idir. Bu iki şehir birbirine benzer özellikler taşıyor. Biz bu iki şehrin birbirine çok daha bağımlı olduklarını düşünüyoruz. Birbirine katabilecekleri çok şeyler olduğunu düşünüyoruz.”

Toplantı, yapılan konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.