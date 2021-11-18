Tunç Soyer'den sabit saat uygulamasına tepki: Vatandaşlarımız gece karanlığında yollara düşüyor, bu anlamsız uygulama bitsin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, sabit saat uygulamasına yönelik eleştirisine bir destek de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi. Soyer, "Bu anlamsız, faydasız uygulama bitsin" çağrısında bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6. yılına girilen sabit saat uygulamasıyla ilgili "Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli. Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, kalıcı yaz saati uygulamasını eleştirerek, "Vatandaşlarımız yıllardır okul için, iş için, sevdiklerine ulaşmak için gece karanlığında yollara düşüyor. Bu anlamsız, faydasız uygulama bitsin. Gün aydın olsun" dedi.