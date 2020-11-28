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Tunç Soyer'den 'kuraklık' açıklaması: Uykularım kaçıyor diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var

28 Kasım 2020 16:57

İzmir'in ciddi bir kuraklık sorununa doğru gittiğini belirten Tunç Soyer, "Uykularım kaçıyor diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var. Çok vahim gidiyoruz" dedi. 

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