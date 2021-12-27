Tunç Soyer'den Ekrem İmamoğlu'na destek: Yolumuz uzun, gelecek günler güzel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İçişleri Bakanlığının İBB'ye "terör teftişi" başlatmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vererek, "Ekrem İmamoğlu başkanım yolumuz uzun, gelecek günler güzel" dedi.
Twitter medyadan paylaşım yapan Soyer, "Adaletin, hukukun üstünlüğünün siyasete feda edilmeyeceği bir memleketi hep birlikte kuracağız" ifadelerini kullandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İçişleri Bakanlığının "terör" suçlamasıyla İBB'ye yönelik özel teftiş başlatmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Soyer'in açıklaması şöyle:
"Yanınızda olmaya, desteğimizi büyütmeye devam edeceğiz"
"Ekrem İmamoğlu başkanım yolumuz uzun, gelecek günler güzel. Adaletin, hukukun üstünlüğünün siyasete feda edilmeyeceği bir memleketi hep birlikte kuracağız. Yanınızda olmaya, desteğimizi büyütmeye devam edeceğiz…"