Tunç Soyer'den ekonomik kriz açıklaması: Gördüklerim karşısında içim kan ağlıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ülkedeki ekonomik krize değinerek “Çok sayıda çalışan için öğle yemeğini bir lokantada yemek bile artık lüks. Esnaf kardeşlerim, biliyorum. Hem artan maliyetler hem de azalan müşteri nedeniyle iki kere zarar ediyorsunuz. Bunları hepsini çok iyi görüyorum ve gördüklerim karşısında tıpkı sizin gibi içim kan ağlıyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin (İESOB) 26. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

"Esnaf kepenk kapatıyor"

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin mevcut başkanı Zekeriya Mutlu’nun tek aday olduğu Genel Kurul’da konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ülkedeki ekonomik krize değinerek “Çok sayıda çalışan için öğle yemeğini bir lokantada yemek bile artık lüks. Evden işe taşınan sefer tasları her geçen gün artıyor. Esnaf kardeşlerim, biliyorum. Hem artan maliyetler hem de azalan müşteri nedeniyle iki kere zarar ediyorsunuz. Gün geliyor, siftah yapamıyorsunuz. Kepenk kapatıyorsunuz. Bunları hepsini çok iyi görüyorum ve gördüklerim karşısında tıpkı sizin gibi içim kan ağlıyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin zor günler geçiren esnafa destek olmak için çalışmalarını sürdürdüğünü de ifade eden Başkan Soyer, “Pandemide yanınızda olduk. Ekonomik krizde de yetkilerimiz dahlinde tüm adımları esnaf odalarımızla birlikte atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İzmir'i esnaf ve zanaatkârların kurduğunu da söyleyen Başkan Soyer, şu ifadeleri kullandı;

"İyilikte yarışmaya devam edeceğiz"

"Esnafımız bizim şerefimizdir. Hep söylediğim gibi; biz her ne olursa olsun sadece iyilikte yarışmaya devam edeceğiz. Böyle davranmak, esnafımıza ve şehrimize karşı boynumuzun borcudur.

Sizler de biliyorsunuz ki ekonominin güçlenmesi, birkaç kişinin veya bir zümrenin zenginliği ile değil, çarşı pazardaki bereketle ölçülür. Bu da ancak demokrasi ile mümkündür. Çünkü demokrasi demek hem şeffaflık hem de bir arada yaşamaktan yola çıkan bir katılımcılık demektir.

Eğer bunlar yoksa, bu kentin, bu memleketin ürettiği refah sadece birilerinin zenginleşmesine yarar. Ama demokrasi varsa o kentin ürettiği refah adil bir şekilde paylaşılır. Ve refah herkese yeter. Demokrasi olmadan zenginleşmek de mümkün. Ama demokrasi varsa herkes adil bir şekilde üretilen refahtan payını alır."