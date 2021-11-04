Tunç Soyer: Değişimin kıyısındayız; her birinizi İzmir ile omuz omuza olmaya davet ediyorum

CHP İngiltere Birliği’nin Londra'da düzenlediği Cumhuriyet Balosu’na onur konuğu olarak katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Her birinizi İzmir ile omuz omuza olmaya ve ortak geleceğimizi birlikte inşa etmeye davet ediyorum. Değişimin kıyısındayız” dedi.

Dünya Belediyeler Birliği Encümen Üyesi ve Sürdürülebilir Kentler Ağı Küresel Yönetim Kurulu Üyesi olan Tunç Soyer, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 26. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP26) konuşmacı olarak katılmak için gittiği Birleşik Krallık'ta, CHP İngiltere Birliği’nin Londra'da düzenlediği Cumhuriyet Balosu’na onur konuğu olarak katıldı.

Baloda konuşan Tunç Soyer, sözlerine “Cumhuriyet’imizin 98’inci yaşını bugün Londra’da sizlerle kutlamanın mutluluğu içerisindeyim. Hepinize İzmir’in selamını getirdim” diyerek başladı. Cumhuriyet değerleri ve demokrasinin önemine değinen Soyer “Demokrasi, beş yılda bir sandığa gidip oy kullanmaktan ibaret değildir. Demokrasi, her an her yerde birlikte yaşamanın huzurunu sağlayan düzendir. Diri vicdanlarla toplumun huzurunun teminat altına alınmasıdır. Bunu başaracak olan bu ülkenin kadınları, gençleri, çocukları, bu ülkenin geleceği için burnunun direği sızlayan tüm yurttaşları, yani burada bulunanlar, yani bizleriz. Bir başkası değil” dedi.

"Geleceğimiz ortak"

İzmir’de bu ülkenin özünü korumak ve gelecek nesillere taşımak için birçok çalışma yürüttüklerini aktaran Başkan Soyer, tarımdan sanayiye, turizmden iklim kriziyle mücadeleye, ulaşımdan eğitime kadar yeni nesil şehircilik uygulamalarını kararlılıkla yaptıklarını söyledi. Türkiye sınırları dışında yaşayan birçok yurttaşın da daha iyi bir Türkiye için aynı heyecanı duyduğunu söyleyen Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kalbinizin ülkemiz için nasıl attığının çok iyi farkındayım. Yaşadığımız coğrafyalar şu an için farklı olabilir ama köklerimiz ortak. Dahası, gittikçe küreselleşen bu dünyada geleceğimiz de ortak. Kaderimiz ortak. Birbirimize tahmin ettiğimizden de güçlü bağlarla bağlıyız. Bu nedenle aramızdaki dayanışma ve yol arkadaşlığına büyük önem veriyorum. Her birinizi İzmir ile omuz omuza olmaya ve ortak geleceğimizi birlikte inşa etmeye davet ediyorum. Burada Cumhuriyet’imizle ilgili hedeflediklerimizi hayata geçirecek iradeyi ve umudu görüyorum. Bu buluşmada, değişimi demokratik bir devrime dönüştürecek insanları görüyorum ve onlara yürekten inanıyorum.”

Galada Londra’nın Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP İngiltere Birliği Başkanı Kazım Gül de konuşma yaptı.

Başkan Soyer, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ı da ziyaret etti.

"Dört oturumda konuşacak"

Glasgow’da çeşitli temasların yanı sıra zirvede dünya kentlerini temsilen dört oturumda konuşmacı olarak yer alacak Başkan Soyer, 5 Kasım Cuma günü COP26’da İklime Dayanıklı Gelecekleri Yönlendiren Kültür: Kuşaklararası Bir Diyalog (Culture Driving Climate Resilient Futures: An Intergenerational Dialogue) oturumunda konuşacak. Başkan Soyer, aynı gün İklime Dayanıklılığa ve Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Kültür Yolları (Culture Pathways to Climate Resilience and Sustainable Development) başlıklı oturumun da konuşmacısı olacak. Soyer, 6 Kasım’da Edinburgh’ta İskoç Parlamentos'unda Uluslararası Yasama Meclisi’ne katılacak (GLOBE International-Legislators COP26 Assembly). Aynı gün Glasgow Gıda ve İklim Deklarasyonu (Glasgow Food and Climate Declaration) etkinliğinde konuşma yapacak ve deklarasyona imza atacak.

26. BM İklim Değişikliği taraflar konferansı

Dünya liderlerini iklim değişikliğiyle mücadele için her yıl bir araya getiren BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nın bu yıl 26'ncısı yapılıyor. 26. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı da ülkeleri Paris Anlaşması ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin hedeflerine yönelik eylemleri hızlandırmak için bir araya getirecek.