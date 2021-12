Tunç Soyer, BM iklim konferansı için Glasgow'a gidiyor

Dünya Belediyeler Birliği Encümen üyesi, Sürdürülebilir Kentler Ağı Küresel Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yarın; İskoçya'nın Glasgow kentinde süren 26. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP26) katılacak. 7 Kasım’a kadar Glasgow’da olacak Soyer, çeşitli temasların yanı sıra zirve kapsamında dört oturumda konuşma yapacak.

Tunç Soyer 7 Kasım’a kadar İzmir’in yanı sıra Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Encümen Üyesi ve Sürdürülebilir Kentler Ağı (ICLEI) Küresel Yönetim Kurulu üyesi olarak pek çok dünya kentini temsilen zirve kapsamında dört oturumda konuşma yapacak. Başkan Tunç Soyer, uluslararası alanda iklim kriziyle mücadele, kültür ve dirençli kentler alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Soyer, Glasgow’da yarın Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ı ziyaret edecek ve akşam Cumhuriyet Halk Partisi İngiltere Birliği’nin düzenlediği Cumhuriyet Balosu’na onur konuğu olarak katılacak.

5 Kasım Cuma günü COP26’da Kültür ve Gençlik (Culture and Youth) oturumunda konuşacak Soyer, aynı gün İklim Dirençli Sürdürülebilir Kalkınmada Sanatın, Kültürün, Mirasın Rolü (Role of Arts, Culture, Heritage in Climate Resilience Sustainable Development) başlıklı oturumun da konuşmacısı olacak. Başkan Soyer 6 Kasım’da Edinburgh’ta İskoç Parlamentosunda Uluslararası Yasama Meclisi’ne katılacak (GLOBE International-Legislators COP26 Assembly). Aynı gün Glasgow Gıda ve İklim Deklarasyonu (Glasgow Food and Climate Declaration) etkinliğinde konuşma yapacak ve Deklarasyon’a imza atacak.

26. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı da ülkeleri Paris Anlaşması ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin hedeflerine yönelik eylemleri hızlandırmak için bir araya getirecek.