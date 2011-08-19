Tunalı Hilmi'ye Asmalımescit ayarı

T24 - Milliyet gazetesinin haberine göre; Başkentin en hareketli caddelerinden biri olan Tunalı Hilmi’de zabıta ekipleri Başkan Gökçek’in talimatıyla dışarıya masa koyan işletmelere 56 lira ceza kesti. Aynı uygulama İstanbul Beyoğlu’ndaki Asmalımescit’e de uygulanmış ve tartışmalar çıkmıştı



İstanbul Beyoğlu’nda mekânların dışına koyulan masaların kaldırılmasıyla gündeme gelen tartışma Ankara’ya sıçradı. Başkentin en hareketli caddelerinden Tunalı Hilmi’deki mekanlara giden zabıta ekipleri, işletmelerin kaldırıma taşan masalarını kaldırttı. Bazı işletmelere ise “Kabahatler Kanunu”nun “Meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye para cezası verilir” hükmü uyarınca 56 TL ceza uygulandı.

Beyoğlu Belediyesi’nin bir süre önce başlattığı uygulama ile mekânların dışına konulan masaların kaldırtılması tartışma yaratmıştı. İstanbul’un en kalabalık cadde ve sokaklarında yapılan uygulamaya işletme sahipleri tepki göstermişti. Beyoğlu Belediyesi’nin uygulamasının benzeri başkentin en işlek caddelerinden Tunalı Hilmi’de yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, mekânların dışındaki masalarını kaldırttı.







‘Bize yol göstersinler’



Zabıta ekiplerinin akşam saatlerinde geldiğini belirten işletme sahipleri, denetimler sonucunda birçok işletmeye ceza uygulandığını savundu. Kumpir ve döner işletmesi sahibi Orhan Güneş, zabıta ekiplerinin üç gündür caddeye gelip denetim yaptıklarını söyledi. Güneş, “Başlarındaki amirleri masa ve sandalyeleri kaldırttı. Yasal olmadığını söylediler. Dün de ceza kesmişlerdi. Sigara yasağı olduğu için insanlar içeride oturmak istemiyorlar. Biz her ay Çankaya Belediyesi’ne 67,50 TL yol işgali parası ödüyoruz. Hem işgal parası ödüyoruz hem ceza kesiliyor” dedi.





‘Şikâyet geldi ekip kurduk’



Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mehmet Ercan, Bahçeli 7. Cadde, İzmir 1-2. Cadde ve Tunalı’da denetimlerde bulunduklarını belirterek, “Bu bölgelerde kaldırım işgaliyle ilgili şikâyetler gazetelere yansıdı. Başkanımız Melih Gökçek de, bu işi kendisinin çözeceğini kamuoyuna açıkladı ve bize talimat verdi. Bahçeli 7. Cadde, İzmir 1 ve 2. Caddeler ve Tunalı Hilmi Caddesi’nde denetlemelere çıktık. Seyyar satıcıları ana caddeden men ettik. Bu denetlemelerde dışarıya masa ve sandalye koyarak kaldırımları işgal eden işletmelere de uyarıda bulunduk. Biz tespit edip fotoğrafları çekiyoruz, encümen de cezayı uyguluyor. Cadde ve kaldırımları kapatan yerleri uyardık” dedi.