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Dünya

Tuna'dan müthiş kolye çıktı

Macaristan'da Tuna nehrinde Hun İmparatoru Attila döneminden kalma altın kolye bulundu.

16 Ekim 2008 03:00

Macaristan'da Tuna nehrinde Hun İmparatoru Attila döneminden kalma altın kolye bulundu.

Macaristan Milli Müzesi Müdür Yardımcısı Gabor Rezi-Kato, geçen yıl bir define avcısının izinsiz yaptığı kazılarda 5. yüzyıldan kalma bir mezarda altın takılar bulduğunu, daha sonra polisin bu paha biçilmez tarihi eserlere el koyduğunu söyledi.

Rezi-Kato, define avcısının takılardan birisini polise yakalanmadan önce sattığını, satın alan kişinin ise korkarak kolyeyi Tuna nehrinin çamurlu sularına attığını açıkladı.

Kolyeyi bulmak için müzenin tuttuğu dalgıçlar yüzlerce kez Tuna nehrinde arama yaptılar ve paha biçilmez altın kolyeyi bugün gün ışığına çıkarmayı başardılar.
Rezi-Kato, takıların büyük ihtimalle imparatorluk ailesine ait olduğunu söyledi.

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