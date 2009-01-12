Tuna sadece 6 dakika



Beşiktaş'ın Yusuf Şimşek karşılığında Bursaspor'a verdiği Tuna, siyah-beyazlı forma altında resmi maçlarda sadece 6 dakika oynadı.



Beşiktaş Kulübü'nün Yusuf Şimşek'e karşılık Bursaspor'a verdiği Tuna Üzümcü, siyah-beyazlı forma heyecanını yaşayamadan takımdan ayrılıyor.



Sezon başında Gençlerbirliği'nden kadroya dahil edilen Tuna, takımının Turkcell Süper Lig, Fortis Türkiye Kupası ve UEFA Kupası'nda yaptığı toplam 24 maçta sadece 1 kez forma şansı buldu ve 6 dakika oynayabildi.



Siyah-beyazlı takımda Turkcell Süper Lig ve UEFA Kupası'nda forma şansı verilmeyen Tuna, Beşiktaş formasını resmi olarak ilk ve son kez Fortis Türkiye Kupası'ndaki Antalyaspor maçında giyebildi.



SAĞLAM DÖNEMİNDE FORMA GİYEMEDİ



Beşiktaş'ta Ertuğrul Sağlam döneminde hiçbir resmi maçta şans tanınmayan, Mustafa Denizli döneminde ise sadece 6 dakika oynayabilen Tuna, teknik direktörlüğüne Ertuğrul Sağlam'ın getirildiği Bursaspor'da forma şansı arayacak.



Takımının Fortis Türkiye Kupası (A) Grubu'nda Antalyaspor ile BJK İnönü Stadı'nda oynadığı karşılaşmada 84. dakikada Sivok'un yerine oyuna dahil olan Tuna, böylece ilk ve son kez Beşiktaş heyecanını yaşadı.

