Tuna Bekleviç: TOKİ, "factoring" yaparak yurt dışından para aktarıyor

Cumhurbaşkanı Adayı Tuna Bekleviç TOKİ’nin "factoring" yaparak yurt dışından para aradığını iddia etti. Usulün son derece yanlış olduğunu ve bu yöntemin uluslararası piyasalarda güveni sarsarak ekonomiye zarar vereceğini söyleyen Bekleviç, "Türkiye, uluslararası tefecilerin eline düştü" dedi.

Artan savunma harcamaları bozulan bütçe dengesine ek olarak TOKİ'nin yurt dışında gizlice para aramasının Türkiye ekonomisine yönelik uluslararası güveni çok sarsacağını savunan Bekleviç, ekonomi yönetimine Dubaili bu şirketin nasıl seçildiğini ve bu şirketi kimin yetkilendirdiğini kamuoyununun bilmesi gerektiğini belirtti.

Bekleviç gerçekleştirdiği yazılı açıklamada ekonomi yönetimine alttaki 5 soruyu yönlendirilerek yapılan işlemin Türkiye ekonomisine zarar verdiğini ifade etti:

1) TOKİ’nin Dubai’de bir şirkete yetki vermek suretiyle 3 yıl için yüzde 5 ile neden para arıyor?

2) TOKİ 20 milyon USD gibi bir borçlanma işlemini niye kamuoyuna açıklamak yerine gizlice yapıyor?

3) Bu şirket nasıl seçildi?

4) Bu şirketi kim yetkilendirdi?

5) Dış borçlanma konusunda yetkin ve uzman devlet kadrolarının bu borçlanmadan haberi var mı?



