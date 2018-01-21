Tuna Bekleviç: Bugün milli olmak Erdoğan'ın Afrin operasyonuna direnmek ile mümkündür

Türkiye’nin Afrin’e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nın yeni bir göç dalgası yaratacağını savunan bağımsız cumhurbaşkanı adayı Tuna Bekleviç, “Afrin hamasetinin ne ülkemize ne de bölgeye en ufak bir faydası yoktur” dedi.

Zeytin Dalı Harekâtı’yla ilgili yazılı bir açıklama yapan Bekleviç, şunları söyledi:

"Partili Cumhurbaşkanı'nın Afrin kararı yanlıştır. Bu operasyonu hiçbir koşulda kabul etmiyoruz. Bu operasyon kararı muhalefet hiçe sayılarak üstelik susturularak alınmıştır. Operasyon milli değil şahsidir. Faydalı değil yıkıcıdır. Barışa yönelik değil çatışmaya davettir. Bugün milli olmak Erdoğan'ın Afrin operasyonuna direnmek ile mümkündür. Suriye'de süregelen çatışma ortamına taraf olmak, Türkiye'ye yönelik, yoğun bir göç dalgasının önünü açacaktır. Son derece ciddi bir mülteci sorunu yaşadığımız bu dönemde ikinci bir göç dalgasını asla kabul edemeyiz.

Erdoğan’ın kişisel siyasi kariyerinin devamı ve yolsuzluk gündemini dağıtma maksatlı olarak ürettiği Afrin operasyonunun ne ülkemize ne de bölge barışına en ufak bir faydası yoktur. Bu tür altı boş çıkışlar faydasız bir hamaset dışında bir sonuç vermez. Suriye'nin mazlum halkına en ufak katkısı da olmaz."