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Dünya

Tümörlü hastalara morfin vererek öldüren hemşireye operasyon BUDAPEŞTE (A.A)

22 Kasım 2011 22:00

-Tümörlü hastalara morfin vererek öldüren hemşireye operasyon  BUDAPEŞTE (A.A) - 22.11.2011 - Budapeşte Emniyet Genel Müdürlüğü, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Uzsoki Hastanesi'nde tümörlü hastalara 5 kat fazla morfin vererek ölümlerine neden olan hemşirelerin yakalanması için operasyon başlattı. Macar medyasında ''Kara Melekler işbaşında'' başlığıyla çıkan haberde, polisin, hastalarını ölüme yollayan hemşireleri bir an önce yakalamak istediği kaydedildi. Uzsoki hastanesinde çalışan bazı doktorlar, "tümörlü hastaların bir bölümünün çektikleri acılardan kurtulmak için ölmek istedikleri ve hemşirelerden yardım istediği, bu nedenle son dönemlerde ölen tümörlü hasta sayısında artış kaydedildiği" açıklamasında bulundu.

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