-Tümgeneral Bakıcı hakkında kırmızı bülten istemi İSTANBUL (A.A) - 30.12.2011 - İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının firari sanığı emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı hakkında kırmızı bülten çıkartılmasını istedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin savcı Mehmet Ali Pekgüzel'in görüşü alındı. Pekgüzel, firari sanık Mustafa Bakıcı'nın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 248. maddesinin 5'inci fıkrası delaleti ile aynı yasanın 100 ve devamı maddeleri gereğince yokluğunda tutuklanmasına, uluslararası düzeyde kırmızı bülten ile aranmasının teminine yönelik dosyanın hazırlanması için naip hakim görevlendirilmesini istedi. Pekgüzel, ayrıca kaçak sanıklar Bedrettin Dalan ve Mustafa Bakıcı'nın duruşmaya gelmelerini sağlamak amacıyla CMK'nın 248'inci maddesinin 1'inci fıkrası gereğince, amaçla orantılı olmak üzere Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına el konulmasını, gerekirse malların idaresi için kayyum atanmasını talep etti.