Tümgeneral Tarakçı: Barış bu topraklara sizinle gelecek

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta düzenelen karne dağıtım törenine katılan 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, öğrencilere yaptığı konuşmada, \"Şırnak\'ın geleceğinden bizler çok ümitliyiz. Sizler sayesinde. Sizler okuyacaksınız. Barış bu topraklara sizinle beraber gelecek. Çok güzel günler hepimizin olacak\" dedi.

Eğitim ve öğretimde yarı yıl tatilinin başlaması nedeniye Şırnak merkez ve ilçelerde okuyan 153 bin 440 öğrenci karnelerini aldı. Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce kent merkezindeki Tümgeneral Ömer Keçecigil İlk ve Orta Okulu\'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Vali Mehmet Aktaş, 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz katıldı.

\'HENDEK OPERASYONLARINDA 80 OKUL TAHRİP EDİLDİ\'

Karne dağıtım töreninde öğrencilerle bir ara gelen Vali Aktaş, geçen yıl PKK\'lı teröristlerin Şırnak merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde kazdığı hendeklerin ardından güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 10 okulun tamamen yıkıldığını, 70 okulun ise tahrip edildiğini ifade ederek, bu okulların eğitim ve öğretime açıldığını, 80 yeni okulun yapılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Vali Aktaş, şunları söyledi:

\"Bugün birinci yarıyıl tatilini başlatmış olduk. Şırnak ilimizde 631 okulda yaklaşık 153 bin öğrencimiz eğitim öğretim görmekte. Bu okullarımızda 7 bine yakın öğretmenimiz görev yapmakta. Çukur ve hendek terörünün oluşturduğu olumsuzlukları ki bu nokta da 10 okulumuz tamamen yıkılmıştı. 70\'e yakın okulumuzda büyük oranda hasar görmüştü. Yıkılan okullarımızın yerine daha fazlasını hemen yapmaya başladık. Bunun yanında hasar gören 70\'e yakın okulumuzu da hızlıca tamir ederek eğitim öğretim döneminin başında hizmete sunmuştuk. Bugün itibariyle kısmen öğretmen eksiğimizin dışında eğitim öğretim anlamında çok büyük sıkıntı yaşamıyoruz. Tabi bir kısım okulumuzda ikili eğitim yapıyoruz ama bu ikili eğitimi ortadan kaldırmak içinde çok sayıda okulun inşaatını yapıyoruz. Bugün itibari ile yaklaşık 80 okul ve eğitim biriminin inşaatı devam etmektedir. Ayrıca 2018-2019 eğitim döneminde de yapacağımız çok sayıda okul olacak. İnşallah en fazla 2 yıla kadar Şırnak\'ta ikili eğitimi bitireceğiz. Bizim her şeyden önce birinci amacımız bizim çocuklarımızın yavrularımızın iyi bir eğitim alarak, çağın gerektirdiği şartlarda çok iyi bir eğitim alarak geleceğe hazır olmalarıdır. Bilgi ile beceri ile donanımlı bir şekilde üreten çalışan ailesine, ülkesine, milletine, vatanına ve insanlığa hizmet eden nesiller yetiştirmek istiyoruz. Ve bu noktada büyük bir kadroya ve büyük bir enerjiye sahibiz. Bundan sonra yapacağımız yatırımlarla çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlayacağız.\"

\'ÇOK GÜZEL GÜNLER HEPİMİZİN OLACAK\'

23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı da öğrencilere hitaben yatıptığı konuşmasında, \"Sizler sayesinde Şırnak\'ın geleceğinden bizler çok ümitliyiz. Sizler okuyacaksınız. Barış bu topraklara sizinle beraber inşallah gelecek. Çok güzel günler hepimizin olacak. Hepimiz gayret edeceğiz, çalışacağız. Okuyacağız, kendimizi geliştireceğiz. Memleketimize, vatanımıza inşallah hayırlı birer vatan evladı olacağız. Hep beraber bu ülkeyi el birliği ile kalkındıracağız. Gelecek sizin, güç sizin. Hepinizin gözlerinden görüyoruz ki o yürek de var sizde. O güç de var o azim de var. İnşallah sizlerle beraber bu topraklar çok güzel günlere, aydınlık günlere kavuşacak. Hepinize başarılar diliyorum. Hepiniz birer birer bir pırlantasınız. İnşallah burayı ve bu çevreyi aydınlatacaksınız\" diye konuştu.



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