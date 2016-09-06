Tümgeneral Metin Tokel: Bir ayda 200 teröristi etkisiz hale getirdik

Hakkâri ve Çukurca'daki operasyonları yürüten Tümgeneral Metin Tokel, Başbakan Yıldırım’a verdiği brifingde “5 Ağustos’ta göreve başladık. Örgütün operasyonları beklemediği şekilde icra ederek bugüne kadar bir aylık sürede 200 terör örgütü üyesini etkisiz hale getirdik. Buraya gelmenizden dolayı onur duyduk” dedi.

Çukurca kırsalında cuma günü başlayan ve 1. Komando Tugayı, 2. Hudut Tugayı, jandarma özel harekât birlikleri, hava kuvvetleri, kara havacılık ve topçu birliklerinin katıldığı operasyon devam ediyor.

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Hakkâri’nin Çukurca ilçesi kırsalındaki operasyonları tüm hızıyla sürerken önceki gün 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı’nı ziyaret etti. Başbakan burada yeni yol haritasını, “Savunmada değil taarruzda olacağız” sözleriyle açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım yanına Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu alarak önceki gece yarısı sürpriz şekilde Diyarbakır’dan helikopterle Hakkâri’nin Çukurca ilçesine gitti. Önce Hakkâri Dağ Komando Tugay Komutanlığı’nı ziyaret eden Yıldırım, ardından Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı’na geçti. Yıldırım, operasyonları yöneten komutanlarla bir araya geldi, harita üzerinde brifing aldı. Askerlerle de buluşan Yıldırım, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım yemekhaneye geçerek askerlerle sohbet etti. Yıldırım, yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

Yepyeni bir yöntem

“İşiniz zor ama bir o kadar da kutsal. Etrafımızda bir tezgâh ve kuşatmayla karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz’dan sonra terörle mücadelede yepyeni bir yönteme girmiş bulunuyoruz. Bu, şudur: Savunmada değil taarruzda olacağız. Nerede, hangi taşın arkasında, hangi mağaranın içinde bu alçaklar varsa onları bulup etkisiz hale getireceğiz. İnşallah kısa sürede buraları kontrol altına alacağız. Ondan sonra bütün gücümüzü, varımızı yoğumuzu bunların yurtiçinde kümelendikleri 10-12 yer var. Bu yuvalarına girmek suretiyle inşallah memleketimizi yıllardır meşgul eden, memleketin enerjisini tüketen bu alçak terör örgütünü hizaya getireceğiz.”

Başbakanın ziyaretinin ardından 2. Hudut Tugay Komutanlığı’na dün PKK’lılarca havan saldırısı yapıldı. Ölen ya da yaralanan olmadı.