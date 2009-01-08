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Tümgeneral, Cerrah'ı ziyaret etti

23. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Bülent Dağsalı, Ergenekon sanıklarının tutulduğu Emniyet binasını ziyaret etti.

08 Ocak 2009 02:00

23. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Bülent Dağsalı, Ergenekon sanıklarının tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Celalettin Cerrah ile görüştü.


23. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Bülent Dağsalı, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ı ziyaret ederken, Cerrah ziyaret için "20 Ocakta Mekanize Tugayı'nda doğal afetlerle ilgili bir seminer var. O seminere davet etmek için geldiler'' açıklamasını yaptı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen Tümgeneral Bülent Dağsalı, Emniyet Müdürü Cerrah ile bir süre görüştükten sonra ayrıldı.

Dağsalı, gazetecilerin sorularını cevapsız bırakan Cerrah'tan ilginç açıklama geldi. Cerrah Tümgeneral Dağsalı'nın bir seminer dolayısıyla Emniyete geldiğini belirterek, "20 Ocakta Mekanize Tugayı'nda doğal afetlerle ilgili bir seminer var. O seminere davet etmek için geldiler'' dedi.

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