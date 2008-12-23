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Spor

Tümer'in talibi çok

Tümer Metin'in menajeri, Bursaspor'dan Tümer ile ilgili bu güne kadar herhangi bir teklifin gelmediğini açıkladı.

23 Aralık 2008 02:00


Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Tümer Metin'in menajeri, Bursaspor'dan Tümer ile ilgili bu güne kadar herhangi bir teklifin gelmediğini açıkladı.

Tümer Metin'in menajeri Tarık Üstün, Tümer Metin'in Fenerbahçe'den ayrılmasının henüz netlik kazanmadığını, böyle bir durumun olması halinde öncelikle yurtdışını düşüneceklerini söyledi.

Deneyimli futbolcu için Yunanistan, ABD ve Belçika'daki bazı kulüplerden transfer teklifleri aldıklarını anlatan Üstün, ''Bursaspor'dan ne bana ne de Tümer'e bugüne kadar gelen herhangi bir teklif olmadı. Fenerbahçe, Tümer ile ilgili henüz bir karar vermiş değil ama görünen o ki ayrılacakmış gibi görünüyor. Fenerbahçe teknik heyetinin vereceği rapora göre hareket edeceğiz'' diye konuştu.

Üstün, ''Tümer Bursaspor'a transfer olmaya sıcak bakar mı'' yönündeki soruya, ''Böyle bir teklif gelirse niye değerlendirmeyelim. Görüşür, şartlarda anlaşırsak Tümer Bursaspor'a transfer olabilir, ama dediğim gibi önceliğimiz kesinlikle yurtdışı'' yanıtını verdi.

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