Tümer’e yakın markaj

Teknik Direktör Aragones’in sakatlığı düzelen Tümer ile yaptığı görüşmede, “Zorlu maçlar bizi bekliyor. Sana çok ihtiyacımız olacak. Disiplinli ve özverili davran. Bir an önce takımdaki yerini al” dediği öğrenildi





Fenerbahçe’nin deneyimli oyuncusu Tümer Metin’in sakatlıkları nedeniyle takıma yararlı olamadığını gören İspanyol çalıştırıcı Luis Aragones, tecrübeli oyuncudan faydalanabilmek için kolları sıvadı.



Tümer ile sürekli iletişim kuran ve özel sohbetlerde bulunan Aragones’in, bu futbolcunun bir an önce takıma katılabilmesi için psikolojik destek verdiği bildirildi.



Lige verilen arada tatile çıkmadan çalışmalarını sürdüren Tümer’den eylül ve ekim aylarındaki zorlu maratonda yararlanmak isteyen İspanyol hocanın, milli oyuncuya “Sana ihtiyacımız olacak. Senin gibi tecrübeli bir isimden gerekli verimi alamamak beni üzüyor. Disiplinli ve özverili davran. Bu takımda olabilmek için daha fazla çaba harca ve bir an önce aramıza dön” dediği bildirildi.



Özel program



Tümer’i daha önce milli takımdaki kariyerinden dolayı yakından tanıdığını belirten Aragones’in, önümüzdeki dönemde Tümer’e zorluk derecesi yüksek maçlarda görev vermeyi düşündüğü, böylece Alex’in yükünü hafifletmeyi planladığı bildirildi.



Takımla birlikte bugünden itibaren çalışmalara başlayacak olan Tümer’e özel programlar uygulayacak olan Aragones’in tecrübeli oyuncusu Hacettepe maçının kadrosuna da alabileceği vurgulandı.