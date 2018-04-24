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Spor

Tümer Metin: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı men edeceksin; kupayı da Akhisar'a vereceksin

Metin, olaylı derbi hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu

24 Nisan 2018 18:56

Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu Tümer Metin, Ziraat Türkiye Kupası'nı Akhisar'a verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Metin, "Beşiktaş mağdurum diyor, Fenerbahçe mağdurum diyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı men edeceksin, kupayı da Akhisar’a vereceksin" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası’nda oynanan olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçının yankıları sürerken daha önce iki takımda da forma giyen Tümer Metin’den ilginç bir öneri geldi. beIN Sports yorumcusu Tümer Metin, iki takımın da kupadan men edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bu işin çözümü belli. Beşiktaş mağdurum diyor, Fenerbahçe mağdurum diyor. TFF’nin yapması gereken tek şey var, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı men edeceksin, kupayı da Akhisar’a vereceksin. Bu işin çözümü bu” dedi.

Tümer Metin’in bu sözleri sosyal medyada iki takımın taraftarlarından da tepki aldı.

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