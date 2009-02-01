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Spor

Tümer Larissa'da

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Tümer Metin, Yunanistan'ın Larissa takımına transfer oldu.

01 Şubat 2009 02:00

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Tümer Metin, Yunanistan'ın Larissa takımına transfer oldu.

Tümer'in menajeri Tarık Üstün, tecrübeli oyuncunun Larissa ile sezon sonuna kadar anlaştığını kaydetti.

Menajeriyle birlikte Yunanistan'da olan Tümer, bugün resmi sözleşmeyi imzaladı. Tecrübeli oyuncu bu akşam İstanbul'a dönüp, eşyalarını toplayacak ve yarın tekrar Yunanistan'a gidip, yeni takımıyla antrenmanlara başlayacak.

Tümer Metin, geçen yıl da yarım sezon Larissa takımında forma giymiş, sezon başında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

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