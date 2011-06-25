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Tümamiral Şişlioğlu dahil 4 asker Balyoz'dan tutuklandı

'Balyoz Planı' soruşturması kapsamında sevk edildikleri mahkemece sorgulanan 5 askerden...

25 Haziran 2011 03:00

T24 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında sevk edildikleri mahkemece sorgulanan 5 askerden, Tümamiral Mücahit Şişlioğlu'nun da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklandı. 



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından ifadeleri alındıktan sonra İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen 5 askerin sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi hakimlik, Tümamiral Mücahit Şişlioğlu, Albay Hüseyin Çınar ile Yarbaylar Oğuz Türksoy ve Cenk Hatunoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi. Binbaşı Ö.E. ise serbest bırakıldı.

Sabah saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen 7 kişiden, emekli bir askerin de aralarında bulunduğu 2'si savcılıkça yapılan sorgulamanın ardından serbest bırakılmıştı.

''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında bugüne kadar, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı, Korgeneraller Korcan Pulatsü ve Ziya Güler ile Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Taş'ın da aralarında yer aldığı toplam 25 kişi tutuklanmış oldu.


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