"Tümamiral Cihat Yaycı, Erdoğan’ın makamına randevusuz girebilen tek komutandı"

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, Yeni Şafak'ta yayımlanan bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanlığı emrine atanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifasına ilişkin görüşlerini ifade etti. Yaycı'nın 15 Temmuz 2016'da Erdoğan'ın bulunduğu Marmaris'teki otelde kaldığına, darbe girişiminden bir gün önce de oradan ayrıldığına dikkati çeken Orakoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makamına randevusuz girebilen tek komutan olan Cihat Yaycı Paşa’yı Cumhurbaşkanı Erdoğan korumadı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Yaycı'nın istifası ile ilgili, "Kendisi Deniz Kuvvetleri’nde takdirle karşılanan, başarılı işlere imza atmıştır. Değerli bir amiralimizdir. Bir askerin bir bürokratın bir görevden başka bir göreve atanması ne kadar normalse Sayın Yaycı için de öyledir. Böyle kararlar keyfi olarak ele alınmaz. Kendisi çalışmalarıyla bugüne kadar çok değerli katkılar vermiştir, bundan sonra da vermeye devam edebilir” açıklamasını hatırlatan Orakoğlu, "Sayın Kalın’ın açıklamaları Yaycı’nın yeni bir göreve atanacağına ilişkin ipuçlarını mı veriyordu bilinmez ama güvenilir bazı kaynaklara göre böyle bir atama şu an için çok zor" ifadelerini kullandı.

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