-Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul tutuklandı İSTANBUL (A.A) - 01.12.2011 - ''Balyoz Planı'' davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında yakalama kararı bulunan Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul'un tutuklanmasına karar verdi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki bölümüne gelerek mahkemeye teslim olan Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul'un yakalama kararına karşı beyanları alındı. Ertuğrul, uzun süre yurt dışı görevinde olduğunu, Hint Okyanusu'nda görev yaptığını belirterek, Ankara'da bulunan TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde uzun zamandan beri tedavi gördüğünü söyledi. Duruşmalara gelmemesinin kamuoyunda olumsuz yansımaları olduğunu ifade eden Ertuğrul, ''Bu nedenle tedavimi kendi isteğimle yarıda keserek geldim. Teslim olmak benim için bir şereftir. Ben kaçmadım. Kendi isteğimle taburcu oldum'' dedi. Davanın bugünkü duruşmasında, tutuklu sanıklar Mehmet Eldem, Nedim Güngör Kurabaş, Mehmet Erkorkmaz, Onur Uluocak, Rafet Oktar ve Refik Levent Tezcan'ın savunmalarının alınması tamamlandı. Mahkeme heyeti, daha sonra duruşmaya ara vererek, yakalama kararına ilişkin değerlendirme yaptı. Mahkeme heyeti, ''Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs'' suçundan hakkında dava açılan Ertuğrul'un, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin toplanamaması, konumu itibarıyla delilleri karartma şüphesinin olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi. Duruşma, yarına ertelendi. Ertuğrul ile birlikte 224 sanığın yargılandığı davadaki tutuklu sayısı 185'e yükseldi.