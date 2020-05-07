Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan dolar kuru düşüşe geçti

Güne 7.20 seviyesinde başlayan ardından 7.26'yı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan dolar kuru, Türk Lirası karşısında yüzde 1.33'lük değer kaybına uğrayarak, 7.07 seviyesine geriledi.

Haftaya 7 liranın hemen üzerinde başladıktan sonra Merkez Bankası'nın swap düzenlemesinin ardından yukarı yönlü hareketini güçlendiren dolar/TL kuru, gece yarısı 7,20 liraya kadar tırmandı. Kur, 7.26 seviyesine kadar çıkarak rekor kırdı. Dolar/TL'de tüm zamanların en yüksek seviyesi 13 Ağustos 2018'de 7,24 ile görülmüştü. Sabah saatlerinde 7.25 seviyenin test edilmesinin ardından kur, piyasalarında açılmasıyla 7.23 seviyelerine çekilmişti. Gün ortasında yeniden yukarı yönlü hareketlenen dolar/TL, 7,27'nin üzerine çıktı. Bu arada Euro/TL de 7.85 seviyesini gördü.

Dolar/TL kısa süreliğine 7,07'ye kadar çekildi

Öğleden sonra dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL kuru, 15.20 sularında kısa bir süreliğine 7.07'ye kadar çekildikten sonra 7.15 seviyesinin üzerinde dengelendi. Saat 16.30'da dolar/TL 7.17'den; Euro/TL ise 7,73'ten işlem görüyordu