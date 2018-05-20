Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Göztepe'yi deplasmanda Gomis'in penaltı golüyle 1-0 yenen Galatasaray 21. kez şampiyonluğa ulaştı. Bu sonuçla tüm yurtta Galatasaray coşkusu yaşandı.

Gaziantep'te Galatasaray coşkusu

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi deplasmanda mağlup ederek şampiyon olması, Gaziantep'te coşkuyla kutlandı.

Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda Gomis'in penaltı golüyle 1-0 yenmesiyle Spor Toto Süper Ligi'nin 2017-2018 sezonu şampiyonu oldu. Maçın bitmesinin ardından kentin çeşitli bölgelerinde ellerinde sarı- kırmızılı bayraklarla toplanan taraftarlar, meşalelerle kutlama yaptı. Takımlarına tezahüratlarda bulunarak konfeti yakıp slogan atan taraftarlar, uzun süre sevinç gösterisi yaptı. Galatasaray taraftarları, gece boyu araçlarıyla konvoylar oluşturup şehir turu atarak şampiyonluğu kutladı. Mücahit YOLCU/ GAZİANTEP, (DHA)

KKTC'de şampiyonluk kutlaması

Galatasaray'ın şampiyonluğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) de coşkuyla kutlandı.

Başkent Lefkoşa’da ünlü Dereboyu Caddesi'ne çıkan yüzlerce taraftar 21’inci şampiyonluğun sevincini yaşadı.



İyi bir Galatasaray taraftarı olarak bilinen KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da sosyal medya hesabında şampiyonluk için “Sen şampiyon oldu işte” diye yazdı. Sefa KARAHASAN / LEFKOŞA, (DHA)

Antalya'da sarı-kırmızı şampiyonluk sevinci

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın, Göztepe'yi 1- 0 yenerek şampiyon olmasının ardından Antalya'da yüzlerce sarı-kırmızılı taraftar şampiyonluk sevincini sokaklarda kutladı.

Spor Toto Süper Lig'de, Galatasaray'ın Göztepe'yi yenerek 75 puanla şampiyon olmasının ardından Antalya'da yüzlerce sarı kırmızılı taraftar şampiyonluk sevinci yaşadı. Sokaklara dökülen çok sayıda taraftar, bu sevinci meşale yakıp 'Şampiyon Galatasaray' sloganlarıyla kutladı. Taraftarların sevincine yoldan geçen bazı sürücüler de klaksonlarıyla eşlik etti. Yolu trafiğe kapamaya çalışan bazı taraftarlara ise polis ekipleri uyarıda bulunarak izin vermedi. Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

Galatasaraylı taraftarlar, Erzurum'da sokağa döküldü

Galatasaray'ın, İzmir'de Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesi ile Erzurum'daki yüzlerce sarı kırmızılı taraftar sokağa döküldü. Ellerinde sarı kırmızı bayraklarla saatlerce eğlenen taraftarlar şampiyonluk sevincini doyasıya kutladı.

Galatasaray maçın bitiş düdüğü ile birlikte 21'inci şampiyonluğunu ilan etti. Erzurum sokaklarına çıkan yüzlerce Galatasaray taraftarı kentte bayram havası estirdi. Cumhuriyet Caddesi'ne çıkan taraftarlar attıkları slogan ve söyledikleri marşlar ile şampiyonluklarını kutlayarak eğlendiler. Çok sayıda taraftar otomobilleri ile konvoy yaparken, Yakutiye Meydanı'na toplanan taraftarlar daha sonra Cumhuriyet caddesine çıkarak sloganlar eşliğinde yürüdüler.

BB Erzurumspor için kutlamalara ara

Galatasaraylılar daha sonra Süper Lig'e çıkmak için Bursa'da Gazişehir Gaziantep ile karşılaşan BB Erzurumspor maçını izlemek üzere kutlamara ara verdi. Gazişehir Gaziantep ile BB Erzurumspor'un maçı başladığında ise Erzurum'da hayat adeta durdu. Cumhuriyet Caddesi'ne kurulan dev ekranda Erzurumlular zaman zaman yağan yağmura rağmen maçı izlediler. Mavi beyazlı taraftarlar Spor Toto 1'inci Lig için takımlarını destekledi. Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

Terim'in memleketi Adana'da şampiyonluk coşkusu

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon olmasıyla teknik direktör Fatih Terim'in memleketi Adana'da sokaklara dökülen sarı kırmızılı taraftar, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Galatasaray'ın Göztepe deplasmanında 1-0'lık galibiyetle şampiyonluğa ulaşmasının ardından kentin farklı noktalarında karşılaşmayı izleyenler, ellerinde meşalelerle sokaklara döküldü. Birçok caddeyi trafiğe kapatan sarı-kırmızılı taraftar, şampiyonluk şarkıları eşliğinde doyasıya eğlendi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in memleketi olan Adana'da taraftarlar 'İmparator Fatih Terim' tezahüratlarında bulundu. Galatasaray taraftarları, sarı-kırmızı bayraklar ile şampiyonluk sevincini uzun süre yaşadı. Bazı taraftarlar ise araçlarla konvoylar yaparak kentte şampiyonluk turu attı. Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

Galatasaray'ın şampiyonluğu Kayseri'de de kutlandı

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray 21'inci şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-Kırmızılı ekibin şampiyonluğu Kayseri'de coşkuyla kutlandı.

Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan müsabakanın bitiş düdüğü ile birlikte kısa sürede binlerce kişi şampiyonluğu kutlamak için Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Galatasaray’ın 21’inci şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar Sarı-Kırmızı bayrak, kaşkol ve meşaleler eşliğinde tezahürat yaptılar.



Özel araçlarıyla da Cumhuriyet Meydanı'na gelen taraftarlar araçlarından tezahüratlara eşlik ettiler. Emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)