Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı ne kadar sürecek? Hangi bölgeler etkilenecek?

İstanbul'da devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü. Yollarda biriken kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı bölgelerde tipi görülürken, ekipler, yolları açık tutmak için aralıksız çalışıyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesinin, kar kalınlığının, kıyı ve iç kesimlerde 5-10, yükseklerde ise 25 santimetreye ulaşmasının beklendiği bildirildi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düşeceği aktarıldı.

Ocak ayı çok soğuk geçecek

Hürriyet'te yer alan habere göre, Meteoroloji'nin ardından Bakan Veysel Eroğlu'ndan da kar uyarısı geldi. Bakan Eroğlu, ocak ayının soğuk geçeceğini, bu akşamdan itibaren başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili kar yağışı beklendiğini aktardı. Meteroloji ise yurdun batı ve iç kesimlerinde aşırı soğuk hava beklendiğini belirterek 'buzlanma' ve 'don'a karşı vatandaşları uyardı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre kar yağışının yoğun olarak gece boyu ve Cumartesi günü devam edeceği tahmin ediliyor. Karın 20 cm üzerinde kar örtüsü bırakacağı bekleniyor.

'Ekstrem soğuk hava dalgası' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve iç kesimlerinde aşırı soğuk havanın etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, ’ekstrem soğuk hava dalgası’ nedeniyle buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk havayla birlikte bugün kuzeybatı kesimlerde, Cumartesi gününden itibaren Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz’de mevsim normallerinin 10-15 derece altında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Hafta ortasına kadar etkili olması beklenen aşırı soğuk havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don, sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İzmir, Çanakkale, Balıkesir...

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, bu geceden itibaren Çanakkale, Balıkesir, İzmir'in kuzeyi ve iç kesimleri ile Manisa genelinde yoğun kar yağışı beklendiğini bildirerek, muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı.

Müdürlükten yapılan açıklamada Ege'de bu gece ve yarın yoğun kar yağışının etkili olacağı vurgulanarak, "Bugün akşam saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir ve gece saatlerinden itibaren Manisa il geneliyle İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinde etkili olması beklenen kar yağışlarının bu gece yarın yoğun olarak devam edeceği ve yer yer 20 santimetre üzerinde bir örtü bırakacağı tahmin ediliyor." bilgisi paylaşıldı.

İzmir kent merkezine de kar yağacak

Açıklamada kar yağışının cumartesi sabahı İzmir kent merkezinde de görülebileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Kar yağışının şehir merkezinin özellikle rakımı yüksek ve denizden uzak yerlerinde örtü oluşturabileceği tahmin edilmektedir. Yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma, don olayı beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." Meteoroloji daha önce yaptığı uyarıda Ege'de Balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk havanın etkisiyle beş günlük periyotta hava sıcaklıkların mevsim normallerinin 10-12 derece altında seyredeceğini bildirmişti.

Edirne'de yoğun kar var

Edirne’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, ilçe yollarında tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Edirne Valiliği kriz masası verilerine göre Edirne’nin Meriç, İpsala, Havsa, Uzunköprü de 63 köy ve beldeye yoğun kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Ayrıca 36 köye yağış nedeniyle kabloların kopması sonucu elektrik verilemiyor.Edirne’nin İpsala İlçesi’ne yaklaşık 8 saattir elektrik verilemiyor. Kar yağışı, İpsala İlçesi’nde de etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olarak ölçülürken, kar lastiği ve zincir takmayarak tedbir almayan araçlar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. İpsala ilçe merkezi ve köylere giden elektrik hatlarının kopması nedeniyle yaklaşık 8 saattir elektrik verilemiyor. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekipleri kopan hatların onarım çalışmalarına başladı.

Kırklareli’nde kar yağışı

Kırklareli’nde etkili olan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar nedeniyle kar lastiği yada zinciri olmayan araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmiyor. Kırklareli Belediyesi ekiplerinin yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor. Kırklareli Belediyesi tarafından kentteki hoparlörlerden kar lastiği ve zinciri olmayan araçların trafik çıkmaması ve vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması konusunda uyarısı yapıldı.

Çorlu’da yollar kapandı

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ergene- Çorlu ve Çorlu- Çerkezköy karayollarında büyük tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Hava sıcaklığının sıfırın 4 derece kadar düştüğü ilçede, yoğu tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Kar nedeniyle çevre yolları ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Malkara beyaza büründü

Tekirdağ’ın Malkara İlçesi’nde tipi şeklinde başlayan kar kısa sürede etkisini gösterdi ve ilçeyi beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle Tekirdağ-Malkara-Keşan yolunda ve ilçe merkezindeki yollar buz tuttu. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Tekirdağ’da bu gece ve yarın kar yağışının devam edeceğini bildirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Malkara Belediye Başkanlığı karla mücadele için kriz masası kurdu. Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, kar yağışının aniden bastırdığını ifade ederek, "Kar yağışı nedeniyle belediyemizde kriz masası oluşturduk. Karla mücadeleye uygun iş makinelerimizi ve deneyimli personellerimizi karla mücadele ekiplerine dahil ettik. Karla mücadelemiz sürüyor" dedi.

Malatya

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada Malatya’da Pazar günü kuvvetli yağış beklendiği uyarısı yapıldı.

Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye...

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışların beklendiği bildirildi. Pazar günü akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi beklenen kuvvetli yağışın, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Antalya için don ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji, Antalya için buzlanma ve don uyarısında bulundu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk hava nedeniyle bölgede yarından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 10-15 derece altında olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, Antalya bölgesinde 12 Ocak 2017'ye kadar sahil kesimlerde hafif, yer yer orta kuvvette, iç kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiği vurgulandı. Başta zirai faaliyette bulunan üreticiler olmak üzere meydana gelebilecek buzlanma, don, sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.