Tüm uzuvları kesilmiş yavru köpek için savcılık soruşturma başlattı

Sapanca'da ormanlık bir alanda tüm uzuvları bedeninden ayrılmış halde bulunan yavru köpek ile ilgili Sakarya Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Küçük köpeğin hayatını kaybetmeden önceki fotoğraflarının Cuma akşamı sosyal medyada hızla yayılması sonrası Sakarya Valiliği de açıklama yaparak, konunun araştırıldığını duyurdu.

Vali İrfan Balkanlıoğlu yaptığı ilk açıklamada "İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde. Çok yönlü araştırılıyor." ifadesini kullandı.

İnfial yaratan olaya sosyal medya kullanıcıları da #HayvanaSiddetSuctur etiketi altında yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini gösterdi.

Havyana karşı işlenen suçların artırılmış cezalar ile anayasaya alınması talebi dile getiriliyor.

Sapanca ilçesinde, ormanlık alandaki köpekleri besleyen bir hayvansever tarafından bulunan yavru köpek Sapanca'daki ilk tedavisinin ardından İstanbul'a sevkedildi.

Ancak 13 Mayıs'ta bulunan küçük köpek Cuma akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

İstanbul'daki tedavi sürecinde bulunan Veteriner Doktor Bertuğ Çiftçi, ilk değerlendirmesinde "Hayvandaki yaralara bakıldığında kesici bir aletle düz kesiklerin oluştuğu belli. Düzensiz kesikler yok. Bu da bize insan tarafından yapıldığını gösteriyor" görüşünü paylaştı.

Ancak bölgede faaliyet halindeki bir iş makinesinin de bu olaya neden olmuş olabileceği de değerlendiriliyor.

Sakarya Valisi, bir iş operatörünün karışmış olması durumunda da soruşturmanın bu yönde ilerleyeceğini kaydetti.

Sosyal medya aracılığı ile hızla yayılan olayla ilgili çok sayıda siyasetçi de mesaj paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda fotoğrafın gözünün önünden gitmediğini kaydederek şunları söyledi:

" İşkence ve eziyete maruz kalan yavru köpek can verdi. Ama altında insanım diyen herkes kaldı. Karıncayı bile incitmekten sakınan bir medeniyetten böylesi aşağıların aşağısı yaratıklar nasıl çıktı? Üzerinde mutlaka durup düşünmemiz gereken soru emin olunuz budur. Bilhassa söylemeliyim ki hayvanlara karşı işlenen suçların Ceza Kanunu kapsamına alınması için her mücadeleyi yapacağız. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri de kesinlikle sağlayacağız."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de sosyal medya hesabından "Vicdan! Vicdan. Nasıl yapılır bu! Bu vahşet, yapanın yanına kar kalmayacak. Yazıklar olsun." mesajını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de "Keşke doğru kanunlar ile bu dünyada da bulabilecek olsalardı." mesajıyla olayı kınadı.

Yavru köpeğin ölümü Türkiye'deki Twitter kullanıcıları arasında en fazla paylaşım yapılan başlık arasında bulunuyor.